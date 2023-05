Nach Krönung: George, Louis und Charlotte sind hundemüde

Am Samstag hatte König Charles III. (74) seinen großen Tag. Er wurde offiziell zum Oberhaupt der britischen Monarchie gekrönt. Zu diesem besonderen Anlass waren selbstverständlich auch seine Enkelkinder Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5) anwesend. Doch für die Kinder von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) war der Tag kein Zuckerschlecken. Nach Charles' Krönung sind George, Louis und Charlotte völlig erschöpft!

Das verrät jetzt ihr Vater, wie Daily Mail berichtet: "Sie sind […] sehr müde." Und zwar so sehr, dass er Sorge habe, die drei am nächsten Tag in die Schule zu bringen. Aus diesem Grund sei seine Tochter Charlotte auch nicht bei einem Spaziergang auf Schloss Windsor anwesend gewesen.

Für den fünfjährigen Louis war die Krönung seines Großvaters besonders anstrengend. Zwischenzeitlich wurde der Kleine sogar von den Zuschauern der Feierlichkeiten vermisst. Später stellte sich jedoch The Sun zufolge heraus: William und Kates jüngster Sohn gönnte sich einen kleinen Mittagsschlaf in den Räumlichkeiten der Westminster Abbey. Das sei auch schon zu Beginn der Veranstaltung geplant gewesen.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William mit ihren Kindern Louis (links), Charlotte und George

Getty Images Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George

Getty Images Prinz Louis auf König Charles' Schoß

