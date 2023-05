Schlechte Quoten: Bachelor-Finale lockt weniger Zuschauer an

Gestern war es endlich so weit: Das große Finale der 13. Bachelor-Staffel stand an. In den vergangenen elf Wochen kämpften 23 Mädels um das Herz von David Jackson. Die letzte Rose gab der Content Creator schließlich Angelina. Doch bei der Finalshow scheinen nicht so viele Fans eingeschaltet zu haben: Die Quoten der letzten Ausgabe konnten ganz und gar nicht überzeugen!

Wie Quotenmeter berichtet, waren die Zuschauerzahlen der Kuppelshow in diesem Jahr niedrig. Das gestrige Finale schauten sich nur etwa 1,42 Millionen Zuschauer an – ein Marktanteil von etwa 5,8 Prozent. Deutlich weniger zu den ersten Wochen: Beim Staffelauftakt hatten noch 1,57 Millionen Fans eingeschaltet, was einem Marktanteil von 10,8 Prozent entspricht.

Direkt im Anschluss an die letzte Rosenvergabe trafen sich David und die Mädels beim großen Wiedersehen. Dabei gab es eine riesige Überraschung: Der Bachelor ist nicht mehr mit Angelina zusammen, sondern mit der zweitplatzierten Lisa! "Ich habe Lisa angerufen und einfach gesagt, wie ich empfinde. Ich wäre ein Idiot gewesen, wenn ich nicht noch versucht hätte, noch mal mit ihr in Kontakt zu treten", erklärte er Moderatorin Frauke Ludowig (59).

