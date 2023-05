Warum sind Britney Spears' Memoiren noch nicht erschienen?

Ihr Buch lässt auf sich warten! Im November 2021 endete Britney Spears' (41)Vormundschaft. Unter anderem über diese schwierige Zeit unter der Obhut ihres Vaters Jamie Spears (70) will die Popsängerin in ihren Memoiren berichten. Eigentlich sollte die Autobiografie auch schon erschienen sein, doch es gibt wohl Verzögerungen durch zwei unbekannte Hollywood-Größen, die sich beschwerten. "Britney ist in ihren Memoiren brutalst ehrlich – viele A-Promis da draußen sind deswegen sehr nervös. Sie haben davor Angst, was Britney geschrieben hat", meinte ein Insider gegenüber The Sun. Wann genau ihr Werk nun rauskommen wird, ist nicht bekannt.

