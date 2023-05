GNTM-Kandidatinnen hätten sich mehr Fotoshootings gewünscht

Die Germany's next Topmodel-Kandidatinnen haben sich wohl mehr erhofft! In der diesjährigen Staffel stellt Heidi Klum (49) die Nachwuchsmodels wieder auf die Probe. Doch in der aktuellen Staffel kommt eine Sache wohl zu kurz. "Ich finde es sehr, sehr schade, dass bisher nicht so viele Shootings waren bei GNTM, weil ich persönlich mag Shootings viel lieber als Walks", erklärte Anna-Maria Fuhrmann jetzt im Promiflash-Interview auf dem Event "TikTok #ForYouFest". Anya Elsner, Mirella Janev und Selma sind derselben Meinung.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de