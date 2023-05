Immer dabei? "Let's Dance"-Renata unterstützt ihren Valentin

Sie sind immer füreinander da! Das Ehepaar Renata (35) und Valentin Lusin (36) ist vor allem durch die beliebte Tanzshow Let's Dance bekannt geworden. Die Profitänzer sind schon seit Jahren dabei und schweben mit den Promis übers Tanzparkett. Dieses Jahr kämpft Valentin mit Anna Ermakova (23) um den Sieg und den Titel "Dancing Star". Renata fiel in dieser Staffel aus – aber so unterstützt sie ihren Mann bei seiner Teilnahme!

"Ich koche auch viel für Valentin, wenn er nach Hause kommt und unterstütze ihn natürlich", plaudert sie im Gespräch mit Promiflash aus. Auch wenn Renata dieses Jahr nicht als Tänzerin dabei ist, fühlt es sich dennoch so für sie an. "Wenn einer bei 'Let's Dance' ist, sind wir dennoch zu zweit dort gefühlt. Man ist mit dem Kopf dabei, man unterstützt sich mental. Deshalb habe ich nicht so das Gefühl, dass ich viel Freizeit habe", führt die gebürtige Russin aus.

Kurz vor dem Staffelstart hatte Renata bekannt gegeben, nicht dabei zu sein, weil sie schwanger war. Ihr Arzt hatte ihr geraten, extreme sportliche Betätigung zu vermeiden. Doch dann die traurige Nachricht: Die 35-Jährige verlor ihr Baby. Sie und Valentin geben ihren Kinderwunsch jedoch nicht auf.

Panama Pictures Renata und Valentin Lusin im April 2023 bei "Let's Dance"

Instagram / renata_lusin Valentin und Renata Lusin

Getty Images Renata Lusin und Valentin Lusin bei der Premiere von "Totem"

