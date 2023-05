Julian Stoeckel bezweifelt, dass Verena Kerth Männer schlägt

Er hat eine klare Meinung! In den vergangenen Monaten machten Gerüchte die Runde, dass es in der Beziehung von Marc Terenzi (44) und Verena Kerth (41) oftmals krachen soll. Es heißt sogar tatsächlich, dass Letztere ihren Partner geschlagen haben soll. Julian F. M. Stoeckel (36) kennt die beiden schon seit längerer Zeit und ist daher der Meinung, dass er gut einschätzen kann, ob bei ihnen wirklich oft die Fetzen fliegen. Im Talk mit Promiflash äußert er: Julian glaubt nicht, dass Verena Marc je attackierte!

Gegenüber Promiflash meint die Reality-TV-Ikone: "Ich habe gelesen, Verena wäre eine Männerschlägerin. Man glaubt doch nicht, dass es wirklich so ist." Julian könne nicht nachvollziehen, warum die Blondine als gewalttätig dargestellt werde. "Ich glaube, dass alles, was wir über die beiden lesen, nicht so schlimm ist, wie man es sich dann vielleicht vorstellt", ergänzt der Busenfreund von Micaela Schäfer (39).

Auch Verena und Marc selbst bezeichnen sämtliche Gerüchte als unwahr. "Wir haben beide gesagt, dass das absolut haltlos ist, was da angedichtet wird und dass daran nichts wahr ist", erklärt die Ex von Oliver Kahn (53). Fast alle Berichte seien völlig falsch und aus dem Zusammenhang gerissen dargestellt worden.

Anzeige

Instagram / julianfmstoeckel Julian Stoeckel, Realitystar

Anzeige

Instagram / micaela.schaefer.official Julian F. M. Stoeckel und Micaela Schäfer machen ein Selfie

Anzeige

Getty Images Marc Terenzi und Verena Kerth, Dezember 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de