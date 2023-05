Schwangerschafts-Endspurt: Kisu ist bereit für zweites Baby!

Die Familie ist schon bald zu viert! Kisu (31) und ihr Mann Kevin erwarten derzeit ihr zweites Kind. Ihre dreijährige Tochter Milena wird voraussichtlich schon nächste Woche eine kleine Schwester bekommen. Bei der Eröffnung des TKMaxx-Onlineshops im Supercandy Pop Up Museum in Köln verriet die 32-Jährige gegenüber Promiflash nun, wie sie sich so kurz vor der Geburt fühlt: "Ganz gut. Ich habe jetzt für nächste Woche alles abgesagt und langsam merke ich es schon. Gut, dass das jetzt mein letztes Event ist. Mein Körper braucht jetzt ein bisschen mehr Ruhe." Ihr erstes Töchterchen freue sich auch schon sehr auf das neue Familienmitglied.

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de