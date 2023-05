Von Scheidung "überrumpelt": Kevin Costner kämpft um die Ehe

Kevin Costner (68) gibt noch nicht auf! Der Schauspieler hatte 2004 Christine Baumgartner (49) geheiratet. Lange Zeit zählten die beiden zu den Traumpaaren Hollywoods, doch vergangene Woche schockierten sie ihre Fans mit traurigen Neuigkeiten: Die Dreifachmama reichte die Scheidung ein. Am Vorabend war ihr Mann noch mit seinem Ehering gesichtet worden – sie legte ihren Ring inzwischen ab. Ein Insider offenbart nun: Kevin will Christine zurückgewinnen!

Eine Quelle verrät Us Magazine, dass der Scheidungsantrag keine gemeinsame Entscheidung gewesen sei und der Oscar-Gewinner die Beziehung noch immer in Ordnung bringen wolle. "Er liebt sie wirklich und versucht, sie zurückzugewinnen. Er wurde von dieser Sache völlig überrumpelt", erklärt sie. Mit dem Liebes-Aus habe niemand gerechnet: "Jeder dachte, dass Kevin und seine Frau super glücklich sind, also ist das alles überraschend."

Ein anderer Insider berichtete hingegen, schon länger von den Beziehungsproblemen des Paares zu wissen. Für Christine sei es sehr schwer gewesen, dass der Hollywoodstar aufgrund seines Berufes viel unterwegs war. "Christine möchte, dass sie als Familie Zeit miteinander in ihrem Zuhause in Santa Barbara verbringen", erklärte er. Kevin soll ihr diesbezüglich ein Versprechen gemacht haben, an das er sich aber nicht hielt.

Anzeige

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Kevin Costner mit seiner Frau Christine Baumgartner und den drei gemeinsamen Kindern

Anzeige

Getty Images Kevin Costner, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de