Aus diesem Grund bereut Jessica Haller ihre Fettabsaugung!

Ehrliches Geständnis! Die Influencerin Jessica Haller (33) fühlt sich mittlerweile pudelwohl in ihrem Körper. Mit der Tatsache, dass hinter ihrem tollen Aussehen nicht nur eiserne Disziplin steckt, sondern auch der ein oder andere Beauty-Eingriff, geht die Mutter einer Tochter ganz offen um. Nun verriet sie, dass es eine OP gab, die sie ihm Nachhinein bereut: Jessica würde sich kein Fett mehr absaugen lassen!

In ihrer Instagram-Story stellte sie sich den neugierigen Fragen ihrer Fans, wo auch die Frage nach einer Fettabsaugung aufkam. Die ehemalige Bachelorette fand daraufhin folgende Worte: "Ich habe schon echt viel ausprobiert und eine Fettabsaugung war auch dabei, das ist allerdings schon Jahre her." Dass ihr diese Erfahrung nicht wirklich positiv in Erinnerung geblieben ist, macht sie dabei ganz deutlich: "Spart euch dieses Geld, diese Schmerzen und die Ausfallzeiten."

Auf Social Media lässt Jessica ihre Fans an ihrer Fitness-Transformation rund um die 70-Tage-Challenge teilhaben, die sie mit ihrem Mann Johannes Haller (35) gestartet hatte. Innerhalb dieser Zeitspanne haben die beiden hart daran gearbeitet, sich selbst in körperliche Bestform zu bringen. Mittlerweile ist die Influencerin überzeugt davon, dass durch Disziplin und Durchhaltevermögen die besten Ergebnisse erzielt werden können: "Nach keinem Eingriff sah ich je so fit aus, wie nach meiner Challenge. Ich weiß, dass es Disziplin erfordert, aber es lohnt sich! Und wer wirklich will, der kann alles erreichen!"

Instagram / jessica_haller Jessica Haller, ehemalige Bachelorette

Instagram / jessica_haller Unternehmer Johannes Haller mit seiner Frau Jessica

Instagram / jessica_haller Jessica Haller im Januar 2023

