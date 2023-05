Priscilla Presley nennt Streit mit Riley Keough "Bullshit"

Sind Priscilla Presley und Riley Keough (33) wieder im Reinen? Im Januar war Lisa Marie Presley (✝54) nach einem Herzinfarkt überraschend verstorben. Laut ihrem Testament sollte ihr gesamtes Erbe an ihre Kinder übergehen. Ihre Mutter ging aber leer aus und deshalb vor Gericht. Das Verfahren soll seither für einen erbitterten Streit zwischen der Ex-Frau von Elvis Presley (✝42) und ihrer Enkelin sorgen. Doch diese Woche offenbarte die 77-Jährige, dass die beiden wieder miteinander reden. Nun versichert Priscilla, dass sie und Riley ein gutes Verhältnis haben!

In einem Video, das Fox News vorliegt, will ein Reporter wissen, ob sie und die Schauspielerin sich inzwischen einigen konnten, worauf sie antwortet: "Das ist ein Haufen Bullshit." Als er fragt, ob sie derzeit ein gutes Verhältnis zu Riley habe, sagt sie: "Ja, haben wir." Die Rothaarige ist sichtlich genervt und bahnt sich in einer Bluse mit Leoparden-Print ihren Weg durch einen Flughafen.

Eine Quelle hatte gegenüber RadarOnline berichtet, dass das Verhältnis zwischen den Angehörigen der Rock-Legende schon vor der Testamentseröffnung angespannt gewesen sei: "Riley und Lisa Marie standen sich unglaublich nahe, aber es gab immer Reibungen zwischen ihnen und Priscilla. Priscillas Verhalten vor Gericht brachte bei Riley das Fass zum Überlaufen. Sie hat es satt, dass ihre Großmutter sich immer an erste Stelle gesetzt hat."

Priscilla Presley im Jahr 2006

Riley Keough bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

Priscilla Presley mit ihrer Enkeltochter Riley Keough

