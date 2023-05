Kim Basinger "total beschämt" von Ireland Baldwins Babyparty

Mit so einer Feier hat sie wohl nicht gerechnet! Ireland Baldwin (27) ist in freudiger Erwartung: Die Tochter von den Schauspiellegenden Kim Basinger (69) und Alec Baldwin (65) wird bald zum ersten Mal Mama! Weil es schon in den kommenden Wochen so weit ist, schmiss die Schwangere eine Babyparty – im Stripclub. Irelands Mutter Kim scheint mit der wilden Feier aber etwas überfordert gewesen zu sein!

In Emily Ratajkowskis (31) Podcast "High Low with EmRata" plaudert die werdende Mama nun darüber, wie ihre Mama die Stripclub-Fete fand. "Sie war total beschämt. [...] Sie sah zu, wie mein Freund und ich von acht Stripperinnen auf der Bühne einen Lapdance bekamen, und ich glaube, sie dachte nur: 'Was passiert da gerade?'" Außerdem sei Kim etwas überfordert gewesen und habe nicht gewusst, was sie mit den Geldscheinen machen soll: "Sie warf einen zerknitterten Dollarschein so schnell und fest sie konnte." Irgendwann habe sie sich schließlich mit einem Weißwein "in einer Ecke versteckt."

Allzu lange muss Ireland wohl nicht mehr auf ihren Nachwuchs warten – ihre Babykugel ist schon kugelrund! Via Instagram teilte das Model erst kürzlich ein süßes Update ihrer Schwangerschaft: In einem kurzen Video, das ihren Bauch zeigt, konnten ihre Fans Tritte ihres Babys bestaunen. "Ein bisschen Science-Fiction für die Augen", witzelte die 27-Jährige.

Instagram / irelandirelandireland Ireland Baldwin und ihr Partner RAC bei ihrer Babyparty

Instagram / irelandirelandireland Ireland Baldwins Babyparty

Instagram / irelandirelandireland Ireland Baldwin im April 2023

