Selten: Jack Nicholson lässt sich in Öffentlichkeit blicken!

Jack Nicholson (86) wurde endlich wieder gesichtet! Der "The Shining"-Darsteller gehört zu den gefeiertsten Schauspieler Hollywoods. In seiner Karriere wurde er sogar für insgesamt zwölf Oscars nominiert, wovon er drei gewann. Seit einigen Jahren ist es allerdings still um den Star geworden. Seine Familie und Freunde sollen sich auch schon Sorgen um ihn machen, da er nie das Haus verlasse. Nun strahlt Jack aber ganz unbeschwert in der ersten Reihe eines Basketballspiels!

Fotografen lichteten den Filmstar am Montagabend bei einem Spiel der Los Angeles Lakers ab. Er schien super drauf zu sein: Zwar blickte er die meiste Zeit mürrisch in die Kamera, lachte aber auch herzlich mit seinem Sohn Ray (31), der ihn zu dem Spiel begleitete. Für den seltenen Ausflug putzte sich der Schauspieler anscheinend extra ein wenig raus: Er trug einen schwarzen Anzug, darunter ein dunkles Hemd und Lackschuhe.

Erst vor wenigen Wochen ließ sich die Schauspiellegende das erste Mal nach sage und schreibe 1,5 Jahren blicken. Laut Dailymail hatten ihn Paparazzi fotografiert, als er auf dem Balkon seiner Luxusvilla in Beverly Hills frische Luft schnappte. Dabei hatte er aber noch einen ziemlich erschöpften Eindruck gemacht: Jacks Haare waren ganz zerzaust gewesen und er hatte sich total müde auf dem Geländer abgestützt.

Getty Images Jim Gray, Jack Nicholson und Ray Nicholson im Mai 2023

Getty Images Jack Nicholson im Juni 2009

