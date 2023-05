Selten: Kanye West und Bianca bei Spaziergang abgelichtet

Kanye West (45) und Bianca Censori genießen ihre Zweisamkeit. In den vergangenen Jahren hatte der Rapper für eine Menge negativer Schlagzeilen gesorgt – immerhin schoss der einstige Ehemann von Kim Kardashian (42) heftig gegen seine Ex und dessen ehemaligen Partner Pete Davidson (29) im Netz. Außerdem hatte er mit judenfeindlichen und rechten Aussagen auf sich aufmerksam gemacht. Seit einiger Zeit ist es allerdings ruhiger um ihn geworden. Der Grund dafür könnte seine neue Herzensdame Bianca Censori sein.

In Bezug auf kritische Parolen und Verhaltensweisen scheint Kanye aktuell die Füße stillzuhalten. Vermutlich liegt das vor allem an seiner Ehefrau Bianca, mit der er Anfang des Jahres vor den Traualtar getreten sein soll. Auf neuen Paparazzibildern wurden die zwei nun beim Verlassen eines Promi-Restaurants in Hollywood gesichtet, wo die beiden ein romantisches Dinner genossen hatten.

Vor allem seine Ex Kim scheint besonders froh über Kanyes guten Fang zu sein – immerhin hört er seither auf, öffentlich gegen die Mutter seiner vier Kinder zu schießen. "Kim ist tatsächlich froh darüber, dass Kanye jemanden gefunden hat, der ihn so glücklich macht", verriet ein Insider gegenüber Us Weekly.

Anzeige

Getty Images Rapper Kanye West 2015

Anzeige

MEGA Kanye West mit Bianca Censori im Mai 2023

Anzeige

ActionPress Bianca Censori, Designerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de