Taika Waititi hat Rita Ora keinen richtigen Antrag gemacht!

Auf viel Tamtam stehen die beiden wohl nicht! Taika Waititi (47) und Rita Ora (32) gehen schon seit einiger Zeit gemeinsam durchs Leben. Im vergangenen Jahr waren erstmals Verlobungs- und Hochzeitsgerüchte aufgekommen. Anfang 2023 bestätigte die Sängerin dann höchstpersönlich die Neuigkeit. Ganz offensichtlich wollte das Paar einfach kein großes Aufsehen um die Hochzeit machen. Und wie Rita nun verrät, gab es diesen Wirbel auch nicht um die Verlobung!

Im Interview mit der britischen Ausgabe der Glamour gibt die 32-Jährige zu, dass Taikas Antrag mehr als unspektakulär war. "Also, ehrlich gesagt gab es gar nicht dieses ganze Brimborium, dass einer auf die Knie geht. Es war eher so: 'Ich will dich heiraten. Lass es uns einfach tun'", erzählt die "Let Me Love You"-Interpretin. So wie den Antrag wollte die Beauty letztendlich auch die Hochzeit einfach privat halten – ohne viel Aufmerksamkeit.

Auch wenn die Hochzeit superprivat war, ein paar mehr Details lässt sich Rita zu ihrem besonderen Tag dann aber doch noch entlocken. So verrät sie, wer unter anderem alles dabei war. "Meine Schwester war da, das war toll für mich. Und er hatte seine Töchter dabei, was für ihn unglaublich war. Es war ein Traum. Meine Eltern waren via Zoom zugeschaltet", plaudert die Musikerin weiter aus.

Anzeige

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

Anzeige

Getty Images Rita Ora und Taika Waititi, 2022

Anzeige

Getty Images Taika Waititi und Rita Ora im Dezember 2022

Anzeige

Überrascht es euch, dass sie keinen richtigen Antrag bekommen hat? Ja, irgendwie schon! Nein, nicht wirklich. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de