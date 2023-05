Chrissy Teigen am Muttertag "dankbar" für ihre vier Nannys

Chrissy Teigen (37) bedankt sich für die Unterstützung! Die Kochbuchautorin und ihr Mann John Legend (44) haben drei Kids: Nach Tochter Luna und Sohnemann Miles (4) kam erst vor wenigen Monaten die kleine Esti in die Familie. Um Elternleben und Promi-Alltag unter einen Hut zu kriegen, bekommt das Paar Hilfe von insgesamt vier Kindermädchen. Am Muttertag zeigt sich Chrissy nun total dankbar für ihre Nannys!

Am Sonntag teilte die dreifache Mutter einen rührenden Instagram-Post mit ihren rund 41,8 Millionen Fans. "Ich bin dankbar für all die Menschen, die es mir ermöglichen, die beste Mutter zu sein, die ich nur sein kann", schreibt Chrissy unter einige Schnappschüsse, auf denen ihre vier Nannys mit ihren Kindern zu sehen sind. "Ich bin unendlich dankbar für eure Anwesenheit in diesem Haus und in unserem Leben. Wir lieben euch."

Auch wenn sie von ihren Kindermädchen Unterstützung bekommt, verbringt Chrissy mit ihren Kindern so viel Zeit wie möglich. Erst vor wenigen Wochen hatte sie ihre Follower an einem besonders intimen Moment mit ihrer Neugeborenen Esti teilhaben lassen: Auf einem Foto hält sie ihre Kleine behutsam in den Händen, während sie Splitterfasernackt in der Badewanne sitzt: "Eine Brust, die irgendwie an der ganzen Seite herunterhängt und tiefviolette, lebenslange Narben. Aber du bist zu perfekt, um mir darüber Gedanken zu machen!"

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen mit ihren Kindern und ihren Nannys

Instagram / chrissyteigen Miles Stephens und Luna Stephens und ihre Nanny

Instagram / chrissyteigen Chrissy Teigen und ihre Tochter Esti

