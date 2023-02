Lizzo und ihr Freund Myke Wright geben ihr Red-Carpet-Debüt!

Es ist der erste Auftritt als Paar auf dem roten Teppich! Die Sängerin Lizzo (34) ist seit April 2022 in einer Beziehung mit ihrem Partner Myke Wright. Seitdem schwärmt die Rapperin immer wieder davon, wie glücklich sie mit dem Mann an ihrer Seite ist. Über gemeinsame öffentliche Auftritte durften sich ihre Fans bislang aber nicht freuen – bis jetzt! Lizzo und Mike strahlten jetzt erstmals gemeinsam auf dem roten Teppich!

Auf einer Pre-Grammy-Party strahlten die beiden um die Wette. Lizzo und Myke hatten sich zu diesem besonderen Anlass in atemberaubende Looks geschmissen: Die Musikerin trug ein blau-schwarzes Fransenkleid mit halterlosen Strümpfen, ihr Partner erschien in einem eleganten Anzug, kombiniert mit einer schicken Fliege.

Im Dezember hatte Lizzo bei "The Howard Stern Show" verraten, wie sie und ihr Schatz sich kennengelernt haben. Die beiden waren eine ganze Weile befreundet, bevor sie ein Paar wurden. "Als die Zeit reif war, kamen wir zusammen", plauderte die 34-Jährige damals aus.

Getty Images Lizzo und Myke Wright auf der Pre-Grammy-Party 2023

Getty Images Lizzo und Myke Wright

Splash News/ ActionPress Lizzo und ihr Freund im April 2022

