Heftige Belästigungsvorwürfe: Darum schweigt Marc Terenzi

Marc Terenzi (44) darf sich nicht äußern! Eigentlich sollte der Sänger und Realitystar derzeit auf Wolke sieben schweben, denn im Januar hielt er am Sandstrand von Australien um die Hand seiner Freundin Verena Kerth (41) an. Doch vor einigen Wochen kamen beunruhigende Neuigkeiten an die Öffentlichkeit: Seine Ex-Freundin beschuldigt ihn, ihre minderjährige Tochter belästigt zu haben. Bisher äußerte sich der Sänger nicht zu den Vorwürfen. Jetzt erklärte Marc, wieso er noch immer schweigt.

"Was hier passiert, ist ein Horror", beschrieb Verena die aktuelle Situation gegenüber RTL. Und auch ihr Verlobter stimmte ihr zu und stellte klar: "Das Bild in der Presse entspricht nicht der Wahrheit." Zu den Belästigungsvorwürfen dürfe sich Marc jedoch nicht äußern. Der Grund dafür seien die laufenden Ermittlungen der Staatsanwaltschaft.

Auch zu den aktuellen Prügelvorwürfen beziehen die beiden Stellung. Bereits mehrere Male wurde Marc mit auffälligen Verletzungen abgelichtet. Seitdem wird Verena immer wieder unterstellt, ihren Verlobten zu schlagen. "Ich saß in meiner Küche, ich habe geweint, ich war fix und fertig. [...] Ich dachte, bei mir bricht jetzt eine Welt zusammen", berichtet sie von der Situation.

Anzeige

SAT.1 / Julian Essink Marc Terenzi beim "Club der guten Laune"

Anzeige

Instagram / verenakerth Verena Kerth und Marc Terenzi in der Schweiz

Anzeige

ActionPress Marc Terenzi und Verena Kerth

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de