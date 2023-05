Jamie Foxx kehrt nach Krankenhausaufenthalt ins TV zurück!

Er scheint wieder fit zu sein! Jamie Foxx (55) hatte im vergangenen Monat mit erschreckenden Nachrichten auf sich aufmerksam gemacht. Der US-Schauspieler war während eines Filmdrehs aufgrund einer medizinischen Komplikation ins Krankenhaus eingeliefert worden. Nach einigen Tagen in einer Klinik durfte er wieder nach Hause und ist nun wohl auf dem Weg der Besserung. Jetzt kehrt er sogar wieder ins Fernsehen zurück!

Das gab der US-amerikanische TV-Sender FOX jetzt bekannt. Gemeinsam mit seiner Tochter Corinne (29) wird Jamie die Spielshow "We Are Family" moderieren. Dabei handelt es sich um ein Musik-Ratespiel, bei dem – ähnlich wie bei der deutschen TV-Show The Masked Singer – erraten werden muss, welcher Promi sich hinter der Maske versteckt. "Wir hoffen, dass diese Show den Zuschauern zu Hause genauso viel Spaß macht, wie uns, während wir sie entwickelt haben", erklärt das Vater-Tochter-Gespann.

Erst vor wenigen Tagen hatte die Beauty in ihrer Instagram-Story preisgegeben, dass ihr Vater schon länger wieder zu Hause sei. "Mein Vater ist seit Wochen aus dem Krankenhaus heraus und erholt sich", hatte die Schauspielerin ausgeplaudert. Der "Django Unchained"-Darsteller habe sogar schon wieder Sport getrieben.

Anzeige

Getty Images Jamie Foxx, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Corinne Foxx, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images Corinne und Jamie Foxx, 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de