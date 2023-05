Jeremy Renner macht nach schwerem Unfall weiter Fortschritte

Er will zu seiner alten Form finden! Anfang des Jahres schockte Jeremy Renner (52) seine Fans mit einer Horror-Nachricht: Der Marvel-Star war unter einen Schneepflug geraten und kämpfte wochenlang im Krankenhaus um sein Leben. Seitdem gibt der Schauspieler immer mal wieder Einblicke in seine Genesung – und vor allem seine Tochter spielt dabei eine große Rolle, wie er nun einmal mehr beweist: Jeremy verbrachte auf dem Weg zur alten Stärke einen entspannten Vater-Tochter-Tag!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der Actionheld ein paar Eindrücke von diesem besonderen Tag. So war der 52-Jährige mit seiner Tochter beim Golfen und absolvierte mit ihr eine Trainings-Session im Gym. "Was für ein wunderbarer Tag für ein Daddy-Tochter-Date", schrieb der Hollywoodstar im Netz. Neben einem Work-out auf dem Laufband machte Jeremy einige Übungen auf einer Vibrationsplatte und stemmte ein paar Hanteln.

Ganz offensichtlich ist sein Töchterchen seine größte Motivation und Stütze. Das hatte er auch erst kürzlich in seiner Doku "Rennervations" verraten. "Der wichtigste Mensch in meinem Leben ist meine Tochter", hatte der stolze Vater erzählt und hinzugefügt: "Sie macht mich zur besten Version meiner selbst. Sie inspiriert mich, besser zu sein."

Getty Images Jeremy Renner, November 2021

RB/Bauergriffin.com / MEGA Jeremy Renner am "Jimmy Kimmel Live!"-Set

Getty Images Jeremy Renner bei der Premiere von "Avengers: Endgame"

