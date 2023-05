Nach Datinggerüchten: Shakira konzentriert sich auf Familie

Shakira (46) hat keine Lust aufs Dating. Die Sängerin hat eine schmerzhafte Trennung hinter sich: Vergangenes Jahr hatten sie und ihr Ex Gerard Piqué (36) ihr Liebes-Aus bekannt gegeben. Während der Fußballer mittlerweile wieder vergeben ist, verarbeitet die "Hip's Don't Lie"-Interpretin noch die Trennung. Zuletzt wurde ihr jedoch eine Liaison mit Tom Cruise (60) nachgesagt, da die beiden zusammen bei der Formel 1 abgelichtet wurden. Doch Shakira hat derzeit einen anderen Fokus als Dating.

Wie eine Quelle gegenüber Page Six ausplaudert, sei die 46-Jährige derzeit nicht daran interessiert, andere Männer kennenzulernen. "Wenn Freunde in Miami sind, treffen sie sich. Die Presse will eine Romanze heraufbeschwören, aber sie kennt Tom schon seit Langem. Sie konzentriert sich auf ihre Familie", betont der Insider.

Kürzlich hatte ein anderer Insider schon Us Weekly berichtet, dass Shakira Wind von den Spekulationen um sie und Tom bekommen habe. "Shakira hat die Online-Gerüchte gesehen, dass Tom ihr den Hof macht, [...] und sie findet es lustig, weil es einfach nicht stimmt. Sie hatte eine lustige Zeit, als sie gequatscht haben, aber das war's dann auch schon", behauptete die Quelle.

Getty Images Shakira und Tom Cruise beim Formel-1-Grand-Prix in Miami, Mai 2023

MEGA Shakira mit ihren Söhnen im November 2022

Getty Images Shakira, November 2019

