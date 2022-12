Bei Event: Matthias Schweighöfer knutscht seine Ruby ab

Matthias Schweighöfer (41) und Ruby O. Fee (26) zeigen ihre Liebe ganz offen! Die beiden Schauspieler sind seit rund vier Jahren ein Paar. Dass sie immer noch so glücklich miteinander sind, begründen sie unter anderem damit, sich genügend Freiraum zu geben. Eine gemeinsame Wohnung sei für sie nach wie vor kein Thema, denn so bleibe ihre Beziehung schön, frisch und aufregend. Dass Matthias und Ruby immer noch Feuer und Flamme füreinander sind, stellten sie nun auch mit diesen süßen Schnappschüssen unter Beweis!

Am Dienstag fand in Berlin das Screening des Netflix-Kurzfilms "I AM... not your baby" statt, in dem Ruby ihre eigene Mutter verkörpert und sich auf eine Reise mit sich selbst begibt. Matthias schien auf sie und das Projekt ziemlich stolz zu sein: Er überschüttete Ruby mit liebevollen Küssen und herzlichen Umarmungen. Der 26-Jährigen schien das sehr zu gefallen: Sie hatte auf fast allen Bildern ein breites Lächeln im Gesicht.

Matthias und Ruby widmeten sich in der Vergangenheit öffentlich auch immer wieder niedliche Liebeserklärungen. Vor rund einem Jahr schwärmte der "Army of Thieves"-Darsteller gegenüber Stern in den höchsten Tönen von seiner Freundin: "Von dir habe ich gelernt, das Leben mehr zu genießen." Vor der Beziehung sei er zum Beispiel stärker auf sich und seine Karriere fixiert gewesen.

ActionPress Matthias Schweighöfer im Dezember 2022 in Berlin

ActionPress Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee, Schauspieler

ActionPress Matthias Schweighöfer und Ruby O. Fee im Dezember 2022 in Berlin

