Nach Man-United-Aus: Cristiano Ronaldo wollte zum FC Arsenal

Cristiano Ronaldo (38) hatte eigentlich andere Ziele! Mit seinem Wechsel nach Saudi-Arabien zum Klub Al-Nassr sorgte der Fußballstar weltweit für Aufsehen. Bei seinem neuen Verein soll der Portugiese im Jahr wohl rund 200 Millionen Euro verdienen. Aber damit nicht genug: Um für Saudi-Arabien als Austragungsland der Fußball-WM im Jahr 2030 zu werben, bekommt Cristiano angeblich ein weiteres Mal 198 Millionen Euro. Doch der arabische Klub war nie sein Wunschverein gewesen: Cristiano wollte eigentlich für den FC Arsenal spielen!

Gegenüber The Sun verriet Piers Morgan (58), der ein Vertrauter des Profi-Spielers ist, dass Arsenal Cristianos Herzensklub gewesen sei. Er sagt an: "Spotten Sie so viel Sie wollen, aber wenn wir Ronaldo nach seinem Weggang von United bis zum Ende der Saison verpflichtet hätten – was er übrigens unbedingt wollte – hätten wir die Liga gewonnen." Nach seiner Vertragsauflösung bei Manchester war die Fußball-Ikone jedenfalls einige Wochen vereinslos. Ob die Londoner eine Verpflichtung in Erwägung zogen, bleibt spekulativ.

Der Kicker macht allerdings nicht nur positive Schlagzeilen. Immer wieder verliert er bei Spielen die Beherrschung. Wenn seine Mannschaft eine Niederlage einstecken muss, stürmte er bereits des Öfteren wutentbrannt vom Feld, motzt die Fans an oder kickt gegen Gegenstände. Erst vor einer Woche musste ein Fan wegen Cristianos Laune eine harte Abfuhr einstecken.

Cristiano Ronaldo im März 2023

Cristiano Ronaldo, Nationalspieler für Portugal

Cristiano Ronaldo, Fußballstar

