Anna Ermakova ist wie "kleine Schwester" für Renata Lusin!

Sie verstehen sich blendend! Anna Ermakova (23) schwingt in diesem Jahr bei Let's Dance das Tanzbein. Mit ihrem Tanzpartner Valentin Lusin (36) sahnte sie Woche für Woche hohe Punktzahlen bei der Jurywertung ab und konnte sich so auch schon bis ins Finale kämpfen. Aber wie kommt Valentins Frau Renata (35) mit der Tochter von Boris Becker (55) klar? Im Promiflash-Interview schwärmt Renata total von Anna!

"Anna ist wie meine kleine Schwester. Also die Anna habe ich direkt ins Herz geschlossen. Das ist der empathischste Mensch, den ich [...] kenne", erklärt die 35-Jährige gegenüber Promiflash beim Launch des TKMaxx-Onlineshops im Supercandy Pop Up Museum in Köln. Die Profitänzerin schätze die Art der 23-Jährigen sehr: "Das ist unfassbar, wie lieb, wie sympathisch sie ist. Wie bodenständig sie ist, wie herzlich sie ist." Sie hoffe, dass sie sich auch nach der Show wiedersehen werden: "Ich liebe sie, ja. Und ich hoffe, dass wir auch in Kontakt bleiben."

Und wie schätzt Renata die Gewinnchancen von Anna und ihrem Mann ein? Da scheint sie sich nicht so sicher zu sein: "Ich weiß es nicht. Ich hoffe es natürlich sehr, aber es hängt von den Anrufern ab." Ihrer Meinung nach hätten aber alle verbleibenden Paare große Chancen auf den Gewinn: "Es hängt davon ab, wie die Show ist, wie das Freestyle wird."

