Bei TV-Bauer Karl-Heinz und Claudia hat es nicht gefunkt!

Karl-Heinz hat eine Entscheidung getroffen. Der Olivenbauer hoffte, bei Bauer sucht Frau International die große Liebe zu finden. Vier Damen hatte er dazu zu einem ersten Kennenlernen eingeladen, doch nur zwei nahm er mit auf seinen Hof in Italien. Während die Hofwoche für Bettina gleich zu Beginn schon wieder vorbei war, verbrachte der TV-Bauer mit Claudia hingegen ein paar schöne Tage. Aber hat es auch zwischen ihnen gefunkt?

Kurz vor dem Ende der Hofwoche verbrachten der 66-Jährige und seine Auserwählte noch ein romantisches Date bei der Olivenmühle. Vor offenem Feuer und mit leckerem Wein testeten sie verschiedene Öle – darunter auch das des Olivenbauers. "Das Schöne an Claudia ist, dass sie so was auch gerne macht. Dass sie es liebt, unter Leute zu kommen", freute sich Karl-Heinz anschließend. Und auch Claudia betonte, wie sehr sie das Date mit dem Hobbykoch genossen hat. Bereits zuvor machte Karl-Heinz deutlich, wie gut die Schweizerin zu ihm passen würde. "In Hinsicht auf das Ferienhaus ist Claudia eigentlich eine Top-Besetzung. Das macht mich froh, dass man einen Menschen findet, der so viel mit mir gemeinsam hat", hatte er nach dem Besuch seines Gästehauses geschwärmt.

Doch mehr als nur Freundschaft habe sich für ihn nicht entwickelt. Das machte Karl-Heinz bei einem Gespräch an ihrem letzten gemeinsamen Tag klar. Und auch Claudia hat sich nicht verliebt. "Bei mir ist der Funke nicht so übergesprungen, aber ich glaube bei dir auch nicht", gab sie offen zu. "Leider nein, denn für den Rest wärst du die perfekte Frau für mich. Wenn da noch die Liebe dabei gewesen wäre, wäre ich der glücklichste Mensch der Welt. Aber ich habe eine gute Freundin gefunden", fasste der dreifache Vater die Hofwoche zusammen.

Alle Infos zu “Bauer sucht Frau International” bei RTL+.

Instagram / inka.bause Inka Bause, März 2023

RTL+ Karl-Heinz, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer

RTL+ Inka Bause, Moderatorin

