Für die Lüneburger Heide: Jenny Elvers will in die Politik!

Neue Karrieremöglichkeiten für Jenny Elvers (51)? Die Schauspielerin wurde mit 18 Jahren zur Königin des Heideblütenfestes der niedersächsischen Gemeinde Amelinghausen in der Lüneburger Heide gekrönt. Ihre Heimat liegt der Mutter eines Sohnes sehr am Herzen. Nun wird aber ein neues Projekt der Deutschen Bahn geplant, was bei der Bevölkerung nicht gut ankommt. Jenny ist bereit, sich für die Lüneburger Heide einzusetzen: Sie möchte in die Politik gehen.

In einem Interview mit der Bild verrät die Moderatorin ihre Pläne. "Ich werde in die CDU eintreten. Ich möchte mich in der Lokalpolitik einbringen, denn meine Heimat, die Lüneburger Heide, liegt mir sehr am Herzen", erzählte sie. Quer durch Jennys Heimat soll nämlich eine geplante Y-Trasse der Deutschen Bahn führen, was bei den Einheimischen auf Gegenwehr stößt.

Jenny hat bereits ein CDU-Mitglied in die Heide eingeladen. Die Bundesvorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion, Gitta Connemann, soll sich das Geschehen vor Ort anschauen. "Die Menschen sind hier alle dagegen, ich werde mich dagegen starkmachen. Wenn man Kontakte hat und in der Öffentlichkeit steht, sollte man auch etwas tun und sich engagieren", fügte die Reality-Show-Darstellerin hinzu.

Getty Images Jenny Elvers beim Deutschen Fernsehpreis 2021 in Köln

ActionPress / AEDT Jenny Elvers auf der Berlin Fashion Week im September 2022

Getty Images Jenny Elvers im Jahr 2019

