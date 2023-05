"Lügengeschichte": Gloria Glumac reagiert auf Jakubs Vorwüfe

Bei den beiden fliegen weiterhin die Fetzen! Gloria Glumac und ihr Noch-Ehemann Nikola nahmen an der diesjährigen Staffel von Prominent getrennt teil. Dort trafen sie auf das Ex-Paar Kate Merlan (36) und Jakub Merlan-Jarecki (27). Letzterer geriet immer wieder mit der Pferdenärrin aneinander – inklusive heftigen Beleidigungen beim Exit. Auch im Nachhinein teilte der Kicker weiter gegen die Blondine aus – doch das will Gloria nicht auf sich sitzen lassen!

In ihrer Instagram-Story teilt sie jetzt das Promiflash-Interview mit Jakub, in dem er zu den Rassismus-Vorwürfen gegenüber Nikola Stellung nimmt – und gibt ihren Senf dazu! "Bist du immer noch an 'Prominent getrennt' hängen geblieben?", schreibt sie. "Lass mir meinen Frieden und such dir Hobbys und laber mich nicht mit solchen Lügengeschichten voll", wettert sie gegen Jakub. Außerdem fragt sie sich: "Was ist los mit dir? Was läuft da nicht richtig?" Sie wolle einfach nur ihre Ruhe.

Jakub hatte in besagtem Promiflash-Interview klargestellt: "Die Dinge, die ich bei der Nominierung gesagt habe, stammen aus Glorias Feder." Er habe lediglich ihre Worte wiederholt. "Sie sagte, 'er hat eine dumme Deutsche für einen deutschen Pass gefunden'", erklärte er. Angeblich habe Gloria sogar Nikolas Akzent imitiert und beispielsweise gesagt, dass sie froh sei, wenn er wieder nach Serbien abgeschoben würde.

Instagram / gloria.glumac Gloria Glumac, Realitystar

RTL Jakub Merlan-Jarecki und Gloria Glumac bei "Prominent getrennt"

Instagram / jakubmerlanjarecki Jakub Merlan-Jarecki, "Prominent getrennt"-Teilnehmer

