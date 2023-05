Wie Mama Madonna: Lourdes Leon posiert in freizügigem Look

Lourdes Leon (26) zeigt ihre Kurven! Madonna (64) sorgt im Netz gerne mit provokanten Bildern und Videos für Aufsehen. Die Sängerin posierte bereits oben ohne oder rekelte sich nur mit einem Pelzmantel bekleidet. Auch ihre Tochter ist inzwischen eine erwachsene Frau und lief bereits als Model bei der Paris Fashion Week. Was das Posieren in freizügigen Looks betrifft, tritt sie nun erneut in die Fußstapfen ihrer Mutter: Lourdes Leon zeigt ihren Po in einem sexy Fotoshoot!

Über Instagram gewährt die Laufstegschönheit ihren Fans einen Blick hinter die Kulissen eines Shootings für ein Magazin. Auf allen vieren präsentiert sie einen Catsuit aus schwarzer Spitze, während sie sich auf einem roten Billardtisch rekelt. Im nächsten Foto streckt sie auf einem cremefarbenem Sofa ihren Po in die Kamera und umarmt dabei einen befreundeten Musikproduzenten. Die Kommentarfunktion des Beitrags deaktivierte die 26-Jährige, aber Mama ließ ihr bereits ein Like da.

Bei der New York Fashion Week hatte das Mutter-Tochter-Duo sich gemeinsam in heiße Fummel geworfen. Die "Like A Virgin"-Interpretin trug ein tief ausgeschnittenes Spitzenbustier und eine Satinjacke. Lourdes beeindruckte in einem tief ausgeschnittenen Kleid und übernahm mit einem Kruzifix um den Hals ein typisches Accessoire ihrer Mutter.

Anzeige

Instagram / lourdesleon Lourdes Leon, Model

Anzeige

Getty Images Lourdes Leon im März 2022 in Beverly Hills

Anzeige

Getty Images Madonna und ihre Tochter Lourdes im Jahr 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de