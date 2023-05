Kein GNTM-Walk: Kandidatin Somaija muss in Quarantäne!

So kurz auf der Zielgeraden wird eine Kandidatin ausgebremst! Chefjurorin Heidi Klum (49) sucht dieses Jahr bereits zum 18. Mal bei Germany's next Topmodel ein neues Nachwuchsmodel. Bereits seit Februar flimmert die Castingshow über die Bildschirme und liefert selbstverständlich wie immer das ein oder andere Drama. Nun stehen die Top 10 fest und der Konkurrenzkampf steigt! Somaija darf in dieser Folge allerdings nicht zum Entscheidungs-Walk antreten – sie muss in Quarantäne!

Die Mädels bei GNTM werden regelmäßig auf Corona getestet. Tatsächlich fiel der Test der 21-jährigen Somajia dieses Mal nun positiv aus. Aus diesem Grund muss sich die Bielefelderin ab sofort in Quarantäne begeben und wird nicht am Entscheidungs-Walk teilnehmen können. "Jetzt aktuell geht es mir eigentlich ganz gut so. Ich hab keine Symptome, aber bin trotzdem positiv", erklärt die Reality-TV-Teilnehmerin. Sie befinde sich nun abgeschottet in ihrem Hotelzimmer, welches sie sich normalerweise mit Kandidatin Olivia teilt.

Die beiden Mädels sind richtig zusammengewachsen – obwohl sie Konkurrentinnen sind. Olivia finde es sehr traurig, dass ihre Zimmerkollegin erkrankt ist. "Somaija ist meine zweite Hälfte. Ich hoffe, dass sie sich nicht schlechter fühlen wird", äußert sich Olivia zu der Situation. Die isolierte TV-Show-Teilnehmerin walkt schließlich allein durch ihr Zimmer.

ProSieben Karolina Kurkova, Heidi Klum und Esther Perbandt in der Jury

ProSieben Heidi Klum, Kristian Schuller und Somajia nach dem "GNTM"-Shooting

ProSieben Somajia bei einem Fotoshooting

