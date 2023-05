Elegant in Grün: Prinzessin Kate bezaubert bei Charity-Event

Sie beweist mal wieder ihr Händchen für Mode! Prinzessin Kate (41) ist bekannt für ihre stylischen Looks: Erst vor rund zwei Wochen begeisterte die dreifache Mutter die royalen Fans mit ihrem glamourösen Outfit bei der Krönungszeremonie ihres Schwiegervaters König Charles (74). Für einen Besuch bei einer Wohltätigkeitsorganisation in London schmiss sie sich auch wieder ganz besonders in Schale: In einem grünen Kleid zieht Kate dabei alle Blicke auf sich!

Am Donnerstag stattete die 41-Jährige dem Anna Freud Center in der Hauptstadt Großbritanniens einen Besuch ab, um dort den Anfang der britischen Woche der mentalen Gesundheit einzuläuten. Laut Daily Mail traf sich Kate dort mit Schülern, die ein "Angst-Toolkit" für die Organisation erstellt haben und sprach mit ihnen über psychische Erkrankungen. Für die Veranstaltung wählte sie ein elegantes grünes Kleid mit einer Knopfleiste und einem dezenten Taillengürtel, wozu sie cremefarbene High Heels kombinierte.

Bei Kate darf es aber auch mal lässiger sein! Vor einigen Tagen hatte sie gemeinsam mit ihren drei Kids und ihrem Mann Prinz William (40) bei der Renovierung eines Pfadfinder-Treffpunkts geholfen. Dabei hatte sie in einer legeren grünen Hose, blauen Bluse und braunen Stiefeln beim Bauen mit angepackt und auch Bogenschießen ausprobiert.

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung im Mai 2023

Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate bei einer Wohltätigkeitsveranstaltung im Mai 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de