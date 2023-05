Erste Bilder: So strahlt Jennifer Saro als neue Bachelorette

Jennifer Saro freut sich offenbar riesig. Lange wurde spekuliert, ob die Influencerin die neue Bachelorette wird. Und seit heute ist es offiziell: In der kommenden Staffel darf sie unter einer Gruppe Männer nach der großen Liebe suchen und die Rosen verteilen. Und die Vorfreude auf die Sendung ist ihr anzusehen – denn jetzt sind die ersten Bilder von Jennifer als Bachelorette draußen.

RTL gibt heute nicht nur bekannt, dass Jennifer in die Rolle der Rosenverteilerin schlüpft, sondern zeigt auch die ersten strahlenden Bilder. Auf den offiziellen Fotos zeigt sie sich vor allem mit einem breiten Lächeln auf den Lippen. Dazu posiert sie sexy in einem engen Kleid und natürlich immer mit der Rose in der Hand. Im Netz stellt der Sender seine neue Bachelorette auch kurz vor und in dem kurzen Clip tanzt die 27-jährige Content-Createrin voller Vorfreude. Einen Starttermin gibt es derzeit aber noch nicht.

Bis zur Bekanntgabe war Jennifer schon die heimliche Favoritin auf den Posten als Bachelorette. Vor allem Diana Kaloev war sicher, dass Jenny im TV ihren Traummann suchen wird. "Dieses Mal bin ich mir einfach so sicher. [...] Die Influencerin heißt Jennifer Saro", meinte die einstige Kandidatin bei Der Bachelor bei Instagram. Und auch die Community war sich bereits sicher.

