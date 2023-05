Berühmte Unterstützung: Britney Spears plant reine Duett-CD!

Gemeinsame Sache? Die Poplegende Britney Spears (41) hat schon länger kein eigenes Album mehr veröffentlicht. Zuletzt hatte sie im Jahr 2016 die Platte "Glory" produziert und ansonsten eher mit Schlagzeilen rund um die Spears-Familien-Fehde von sich reden gemacht. Ihre Fans könnten aber schon bald neue Musik von ihr erwarten. Ein Insider plauderte nämlich aus: Angeblich plant Britney ein reines Duett-Album, auf dem sie prominente Unterstützung bekommen soll!

Wie der Insider im Gespräch mit The Sun verriet, wäre ein Duett-Album im Moment die beste Möglichkeit für die Sängerin, wieder musikalisch den Fuß in die Tür zu kriegen. Er behauptet: "Britney wird nichts Aktuelles promoten, also ist ein Duett-Album ein guter Weg, um zu vermeiden, dass sie Werbung machen muss, während die Tracks trotzdem auf der ganzen Welt gespielt werden." Dabei wären Stars wie Sam Smith (31), Ariana Grande (29) und Dua Lipa (27) als Kollaborationspartner denkbar, nachdem diese sich in der Vergangenheit als große Britney-Fans geoutet hatten. "Britney liebt nichts mehr, als Musik zu veröffentlichen, also ist dies ein Weg, um relevant zu bleiben und ihr die Zeit zu geben, herauszufinden, welche nächsten Schritte sie machen will."

Nach 13 Jahren unter der Vormundschaft ihres Vaters wäre das Duett-Album ein Neuanfang für die Pop-Interpretin. Angeblich plane sie eines Tages auch wieder vollkommen eigene Musik zu veröffentlichen, doch sitze der Schmerz über ihre jahrelange Unfreiheit noch tief. Britney hätte deshalb kein Interesse daran, ein Album alleine zu promoten oder auf Tour zu gehen. Stattdessen will sie sich langsam zurück in den Pop-Olymp tasten.

Anzeige

Getty Images Britney Spears, Sängerin

Anzeige

Getty Images Britney Spears im Jahr 2016

Anzeige

Getty Images Britney Spears und Sam Asghari auf dem Red Carpet

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de