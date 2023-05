Johnny Depp prahlte einst mit verfaulten Zähnen und Karies

Er hat sich wohl nicht um seine Mundhygiene gekümmert. Johnny Depp (59) war kürzlich bei den Filmfestspielen in Cannes. Im Netz machten sich daraufhin einige über die Zähne des Filmstars lustig. Unter anderem seien sie verfault, schrieben die Fans in den sozialen Medien und lachten ihn aus. Dass seine Zahnhygiene bereits in jungen Jahren nicht an oberster Stelle stand, macht ein älteres Interview deutlich.

"Ich habe jede Menge Karies", prahlte er 1995 in einem Gespräch mit dem Magazin Premiere. "Ich habe vor acht Jahren eine Wurzelbehandlung machen lassen, die noch nicht abgeschlossen ist. Es ist wie ein verfaulter kleiner Stummel", erklärte er weiter. Der damals 31-Jährige behauptete, er "mochte" sein fehlerhaftes Lächeln. "Es ist so, wie wenn die Indianer etwas mit Perlen machen würden, sie würden immer Unvollkommenheiten darauf machen", sagte er und fügte hinzu: "Ich bin stolz darauf."

Aber damit nicht genug: Johnny machte sich auch über diejenigen lustig, die gesunde, weiße Zähne haben. "Wenn ich Leute mit perfekten Zähnen sehe, bringt mich das auf die Palme", sagte er. "Ich würde lieber eine Zecke verschlucken, als so etwas zu haben", schloss er ab.

Getty Images Johnny Depp, November 1999

Getty Images Johnny Depp, "Fluch der Karibik"-Darsteller

Getty Images Johnny Depp, 1997

