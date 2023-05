Prinz Harry war vor seiner Hochzeit von William enttäuscht!

Darüber war Prinz Harry (38) offenbar sehr enttäuscht! Am 19. Mai 2018 hatte der Brite seiner Liebsten Herzogin Meghan (41) das Jawort gegeben. Sein Trauzeuge war niemand Geringeres als sein Bruder Prinz William (40) – Harry hatte ihm auch 2011 zu seiner Vermählung zur Seite gestanden. Während der Zeremonie schien zwischen Harry und William eigentlich alles in Ordnung. Doch offenbar hatte der britische Thronfolger seinem Bruder am Vortag eine Abfuhr erteilt – die Harry bitter aufstieß!

In seinen Memoiren "Reserve" hatte der 38-Jährige auch die Geschehnisse rund um seine Heirat mit Meghan thematisiert. Am Vorabend des großen Tages war Harry zusammen mit seinen Freunden noch etwas trinken. William sollte eigentlich mitkommen, doch habe in letzter Minute abgesagt. Doch warum? Der 40-Jährige war nur wenige Tage zuvor zum dritten Mal Vater geworden und habe die Zeit lieber mit Prinzessin Kate (41) und den Kindern verbringen wollen. Harry verletzte das, ihm sei "übel geworden."

Inzwischen soll zwischen Harry und William ohnehin Eiszeit herrschen. Im Büro von König Charles sind seine beiden Söhne aber immer noch ein Herz und eine Seele. Wie Hello! Magazine berichtete, stehen im Office des britischen Monarchen niedliche Fotos der beiden Prinzen aus glücklichen Zeiten.

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern George, Charlotte und Louis

Anzeige

Getty Images Prinz Harry mit Prinz William bei einer Konferenz in London, 2018

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Prinz Charles und Prinz William im Februar 2014

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de