Prügelvorwürfe: Marc Terenzi und Verena schalten Anwalt ein!

Sie wollen sich das nicht mehr gefallen lassen! Verena Kerth (41) und Marc Terenzi (44) seit mehr als einem Jahr ein Paar. Nachdem die Blondine das Dschungelcamp hatte verlassen müssen, war der Sänger vor ihr auf die Knie gefallen und hatte ihr einen Heiratsantrag gemacht. Doch dann waren einige Negativschlagzeilen gefolgt und immer wieder war von angeblichen Prügeleien der beiden berichtet worden. Doch das wollen sie so nicht stehen lassen – jetzt schalten Verena und Marc einen Anwalt ein!

Das berichtet das Paar jetzt gegenüber Abendzeitung München: "Es wird immer mehr und immer mehr – dazu gedichtet." Es gebe einfach Menschen, die ihnen ihr Glück nicht gönnen wollen. "Es gibt Frauen, die wollen sich in unsere Beziehung drängen. Und manche Ladys wollen nicht Verena, sondern sich selbst an meiner Seite sehen", plaudert Marc aus. Ihr Anwalt erklärt das weitere Vorgehen: "Wir prüfen aktuell, inwiefern wir gegen die öffentlichen Anschuldigungen vorgehen können und prüfen Strafanzeigen. Es geht um falsche Tatsachenbehauptungen, Verleumdung und üble Nachrede."

"Das, was da gerade passiert, nehmen wir persönlich", erklärte Marc in einem früheren Interview mit RTL. Auch Verena geht die momentane Situation sehr nah, wie sie offen zugab: "Ich saß in meiner Küche, ich habe geweint, ich war fix und fertig. [...] Ich dachte, bei mir bricht jetzt eine Welt zusammen."

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi, Oktoberfest 2022

ActionPress Verena Kerth und Marc Terenzi, April 2023

Getty Images Verena Kerth und Marc Terenzi, Filmfestspiele Cannes 2023

