Bei Streit mit Meghan: Flüchtet Prinz Harry in ein Hotel?

Flüchtet Prinz Harry (38), wenn es Ärger mit Herzogin Meghan (41) gibt? Seit 2018 ist der Royal mit der Ex-Schauspielerin verheiratet. Zusammen sind die beiden stolze Eltern von Prinz Archie (4) und Prinzessin Lilibet (1). Die kleine Familie lebt in den USA, weit weg von der britischen Familie, mit der es seit einigen Jahren einen Zwist geben soll. Doch was macht Harry eigentlich, wenn es zwischen ihm und Meghan mal kracht?

In den vergangenen Wochen waren Gerüchte aufgekommen, dass Harry ein geheimes Hotel habe, in das er flüchtet, wann immer er seine Ruhe braucht oder es mit der einstigen Suits-Darstellerin eine Auseinandersetzung gibt. Ein Sprecher der Eheleute kommentierte die Spekulationen nun. "Das ist nicht wahr", stellte er gegenüber Page Six dazu klar. Harry selbst äußerte sich bisher noch nicht dazu.

Dabei warten die Fans mehr denn mehr je auf ein Statement der Sussexes. In der vergangenen Woche waren die Eheleute in New York – und dort waren sie offenbar über zwei Stunden von Paparazzi verfolgt worden. Wenig später hatten böse Zungen jedoch behauptet, dass das ganze nur für eine neue Netflix-Dokumentation inszeniert wurde.



Getty Images Prinz Harry auf der Krönung von König Charles



Getty Images Herzogin Meghan mit Prinz Harry bei einem Besuch in Nottingham



Fernando Ramales / BACKGRID / ActionPress Herzogin Meghan und Prinz Harry in New York, Mai 2023





