Iris Klein deutet an: Sie ist nach Trennung wieder vergeben!

Iris Klein (55) schwebt offenbar wieder auf Wolke sieben! Nachdem die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin sich von ihrem Partner Peter Klein (56) getrennt hatte, berichtete sie ihren Fans wochenlang im Netz von ihrem Liebeskummer. Doch dieser ist seit einigen Wochen verfolgen, denn die Mutter von Daniela Katzenberger (36) hat einen neuen Mann kennengelernt. Wie Iris jetzt im Netz andeutet, scheint es zwischen ihr und dem noch Unbekannten ziemlich ernst zu sein!

"Das Schicksal meint es gut mit mir. Ich kann mein Glück auch noch gar nicht fassen, dass ich jetzt so einen tollen Mann an meiner Seite haben darf...", schreibt die 55-Jährige in ihrer Instagram-Story als Antwort auf eine ermutigende Fan-Nachricht an sie. Gezeigt hat der TV-Star seine neue Liebe bisher jedoch nicht. Und auch den Namen hat Iris nicht verraten. Die Influencerin gab lediglich preis, dass dieser mit einem "T" beginnt.

Bereits vor wenigen Tagen deutete der Reality-TV-Star an, dass aus den Dates der vergangenen Wochen eine Beziehung entstanden sein könnte. Zudem betonte sie in ihrer Instagram-Story, wie froh sie im Nachhinein über das Ehe-Aus mit Peter ist. "Heute weiß ich, dass diese Trennung das Beste war, was mir hätte passieren können", schrieb Iris.

Instagram / peterklein_official Iris und Peter Klein

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Influencerin

Instagram / iris_klein_mama_ Iris Klein, Reality-TV-Star

