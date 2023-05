Jasmin Herren hat nach Willis Tod wieder einen neuen Partner

Jasmin Herren (44) ist wieder verliebt! Nach dem Tod ihres Ehegatten Willi Herren (✝45) vor rund zwei Jahren fiel es der Partysängerin schwer, einen neuen Mann in ihr Leben zu lassen. Vor wenigen Wochen plauderte sie dann aber aus, wieder jemanden kennenzulernen. Inzwischen sind sie und der Unbekannte ein Paar. "Ich befinde mich jetzt in einer festen Beziehung", verkündet die ehemalige Dschungelcamp-Teilnehmerin stolz in ihrer Instagram-Story. Wie viel will sie von ihrem Auserwählten preisgeben?

