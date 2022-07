Nach fünf Jahren: Kirsten Dunst hat Jesse Plemons geheiratet

Kirsten Dunst (40) und Jesse Plemons (34) haben endlich "Ja" gesagt! 2017 verlobten sich der Spider-Man-Star und der Breaking Bad-Darsteller – doch statt Hochzeitsplanung stand erst einmal die Familiengründung an: In den darauffolgenden Jahren machten die gemeinsamen Söhne Ennis Howard und James Robert das Paar zu einer kleinen Familie. Seit einigen Monat wurde jedoch vermutet, dass die Schauspieler bereits verheiratet sind – jetzt haben die Fans Gewissheit: Kirsten und Jesse sind unter der Haube!

Wie ein Insider gegenüber Page Six berichtete, sollen Kirsten und ihr langjähriger Freund Jesse bereits am vergangenen Wochenende in einem Luxusresort auf Jamaika den Bund der Ehe eingegangen sein: "Ich kann nur bestätigen, dass sie geheiratet haben. Es werden keine weiteren Details bekannt gegeben", verriet die Quelle.

Kennengelernt hatten sich Kirsten und Jesse bereits 2015 am Set der Serie "Fargo" – doch erst ein Jahr später fingen sie an miteinander auszugehen, nachdem sich die "The Power of the Dog"-Darstellerin von ihrem Freund Garett Hedlund (37) getrennt hatte. Ein Jahr später verlobten sich die beiden im Januar – am Wochenende der Golden Globes.

