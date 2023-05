Belagerung und Verfolgung: Taylor Swifts Fans sind sauer!

Taylor Swift (33) hat derzeit keine Ruhe! Die Sängerin reist im Moment mit ihrer großen "The Eras"-Tour durch die USA. Zwischendurch kehrt sie aber immer wieder nach New York zurück, um an neuer Musik zu arbeiten – oder Zeit mit ihrem neuen Flirt Matty Healy (34) zu verbringen. Dabei wird die Grammy-Gewinnerin immer wieder von Fans gesehen, viele interessieren sich riesig für sie. Doch einige überschreiten auch Grenzen: Weil Taylor in letzter Zeit oft bedrängt und verfolgt wird, rufen Fans nun zu Ruhe auf!

Am Montag wurde die "Bad Blood"-Interpretin erneut vor ihrem Musikstudio in New York gesehen. Mittlerweile warten deswegen schon zahlreiche Fans vor der Tür, um einen Blick auf ihr Idol zu erhaschen. Andere sind ihr daraufhin sogar mit dem Auto bis zu ihrer Wohnung hinterhergefahren! Das macht einige Follower ziemlich sauer. "Ihr Auto zu verfolgen und ihr nach Hause zu folgen? Schluss damit. Das ist so unnötig invasiv. Sie ist ein menschliches Wesen, kein Zootier. Bitte seid rücksichtsvoller", schreibt etwa ein Fan auf Twitter. "Wenn ihr wirklich Fans von Taylor seid, lasst sie in Ruhe", bittet ein anderer.

Trotz der vielen Aufmerksamkeit, die Taylor derzeit von allen Seiten bekommt, geht es ihr aber richtig gut. Auf einem Konzert wandte sie sich nämlich mit ehrlichen Worten an ihre Fans. "Es ist der Wahnsinn. Ich möchte euch einfach sagen: […] Ich war in jeder Hinsicht noch nie so glücklich in meinem Leben wie jetzt", schwärmte die 33-Jährige und betonte, dass ihr Leben endlich einen Sinn hätte.

ActionPress Taylor Swift vor ihrem Musikstudio im Mai 2023

ActionPress Taylor Swift auf dem Weg zu ihrem Musikstudio

ActionPress Taylor Swift und Matty Healy in New York im Mai 2023

