Diese "Bauer sucht Frau International"-Singles daten noch!

Diese Singles lassen sich noch etwas Zeit! Bei Bauer sucht Frau International versuchten wieder einige Tierliebhaber ihr Glück auf die große Liebe. Einige von ihren auch mit Erfolg: Ponyzüchterin Katrin und ihr Marc sind inzwischen in einer glücklichen Beziehung. Und auch bei Pferdezüchter Johannes und seinem Flo wurde es immer ernster. Doch manch andere brauchen wohl noch ein bisschen mehr Zeit mit ihren Auserwählten. Diese TV-Bauern daten noch!

"Ich bin froh, dass ich den Mann fürs Leben gefunden habe", freut sich beispielsweise Astrid. Die Hofdame besuchte Tom sogar noch einmal in Australien – und die beiden wollen sich auch wiedersehen. Bei Karl-Heinz lief es mit seiner Hofdame Conny erst noch so gut, denn er schickte sie beim ersten Kennenlernen direkt wieder nach Hause. Doch der Wahl-Italiener kontaktierte sie später wieder und jetzt telefonieren die beiden jeden Tag.

Bei Werner und Leonie scheint die Situation jedoch etwas komplizierter zu sein – erst geben sie zu, sich weiter kennenlernen zu wollen, doch dann offenbart der Hobbybauer: "Ich finde, wir sind schon gute Freunde." Auch die angehende Sozialarbeiterin braucht noch mehr Zeit. Etwas später stoßen sie dann aber doch auf eine mögliche gemeinsame Zukunft an. "Rein vom Bauchgefühl her, könnte sie die Eine für mich sein", vermutet der gelernte Koch. Deswegen arbeiten die beiden wohl auch weiter an einer gemeinsamen Zukunft.

