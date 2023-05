Nach Entlassung aus Psychiatrie: Amanda Bynes lebt isoliert

So geht es Amanda Bynes (37) wirklich! Vor wenigen Wochen hatten besorgniserregende Neuigkeiten die Runde gemacht: Die einstige Schauspielerin war nackt durch Los Angeles gelaufen, woraufhin sie in eine Psychiatrie eingewiesen wurde. Wenige Wochen später entließ sich die "She's the Man"-Darstellerin schließlich selbst. Mithilfe einer ambulanten Therapie und Medikamenten scheint es ihr immer besser zu gehen. Dennoch lebt Amanda weitestgehend isoliert...

Das verriet jetzt eine Quelle gegenüber TMZ: Aktuell soll die 37-Jährige lediglich mit ihrer Familie kommunizieren und einen guten Kontakt pflegen – ihre Eltern sehe Amanda sogar hin und wieder. Zu Freunden und Bekannten habe der einstige Filmstar keinen Kontakt. Auch soll Amanda das Interesse an ihren Leidenschaften wie Mode- und Nageldesign verloren haben.

Dass Amanda aktuell nur wenige Menschen um sich hat, wurden in den vergangenen Wochen deutlich: Ab und zu wurde sie in West Hollywood gesehen – allerdings alleine. Erst vor Kurzem spazierte die Ex von Drake Bell (36) durch die Straßen der kalifornischen Stadt.

MEGA Amanda Bynes im Dezember 2019

Getty Images Amanda Bynes, 2013 in New York

MEGA Amanda Bynes im Oktober 2022

