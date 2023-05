Vorher-Nachher-Foto: Fiona Erdmann zeigt Fitness-Erfolge!

Fiona Erdmann (34) hat in den vergangenen Monaten in Sachen Fitness voll durchgezogen! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin gewährt ihren Fans in den sozialen Medien regelmäßig Einblicke in ihren Alltag: Neben Schnappschüssen von ihren beiden Kids Leo und Neyla teilt die Unternehmerin unter anderem auch ab und an Einblicke in ihr Sportprogramm. Jetzt ist die Zweifach-Mama total stolz auf sich: Fiona hat nach sechs Monaten ihr Fitness-Ziel erreicht!

Auf Instagram feiert das Model jetzt mit einem Clip seine sportlichen Erfolge: In dem Video trainiert Fiona fleißig im Fitnessstudio und präsentiert dabei immer wieder die Veränderungen an ihrem Körper. "Sechs Monate voller Power! Keine Ausreden, harte Arbeit, sehr viel Schweiß und vor allem voller Einsatz", erklärt sie und hebt hervor: "Ich habe mich an meine absoluten Grenzen gebracht und mein Ziel vor Augen keine Sekunde verloren!" Wie viel genau sie abgenommen hat, verrät die Beauty bislang allerdings noch nicht.

Doch auch vor ihrer Fitness-Transformation hatte Fiona kein Problem mit ihrem Körper. "Ich war ja wirklich immer fein – auch mit ein paar mehr Kilos", betont sie in ihrer Story und fügt hinzu: "Für mich stand an erster Stelle, erst einmal Mama zu sein und ich habe mich auch so wohl gefühlt!"

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann und ihre beiden Kinder im Juli 2022 in Dubai

Getty Images Fiona Erdmann, Januar 2020

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrer Tochter Neyla, Oktober 2022

