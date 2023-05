Cristiano Ronaldo "hält es in Saudi-Arabien nicht mehr aus"

Wie steht wirklich um Cristiano Ronaldos (38) Zukunftspläne? Im vergangenen Jahr lösten der portugiesische Kicker und Manchester United den gemeinsamen Vertrag auf, nachdem er sich dem Verein gegenüber in einem Skandal-Interview abfällig geäußert hatte. Daraufhin unterschrieb der Fußballstar beim saudi-arabischen Klub Al-Nassr. Doch so ganz scheint es dem Profikicker dort nicht zu gefallen. Cristiano soll nämlich eine spektakuläre Rückkehr nach Europa planen.

Er "hält es nicht mehr aus", schreibt die spanische Sportzeitung Mundo Deportivo. Vor allem die Lebenssituation in Saudi-Arabien soll daran schuld sein. "Die Infrastruktur ist sehr weit weg von dem Standard in modernen Gesellschaften", heißt es weiter. Am liebsten will der Stürmerstar wohl wieder zurück nach Europa – so sollen Cristiano und sein Umfeld noch einen Wechsel in diesem Sommer anstreben.

Doch ein baldiger Wechsel dürfte sich wohl eher schwierig gestalten. Sollte Cristiano seinen Vertrag vorzeitig auflösen wollen, müsste er den saudi-arabischen Klub finanziell entschädigen. Zudem dürfte der Verein an einem weiteren Verbleib seines Superstars auch aus Imagegründen interessiert sein.

Cristiano Ronaldo, Fußballstar

Cristiano Ronaldo, Mai 2023

Cristiano Ronaldo, Profifußballer

