Letztes Interview vor Tod: Tina Turner zeigte sich furchtlos

Tina Turner (✝83) bleibt unvergessen. Seit wenigen Stunden ist bekannt, dass die Musikerin tot ist. Die Sängerin, die zu Lebzeiten mit zwölf Grammy Awards geehrt worden war, soll friedlich und an den Folgen einer Krankheit gestorben sein, sie wurde 83 Jahre alt. In den vergangenen Jahren hatte die vierfache Mutter zurückgezogen in der Schweiz gelebt – und nur gut eineinhalb Monate vor ihrem Tod ihr letztes Interview gegeben.

Im April plauderte Tina im Gespräch mit The Guardian über ihr Vermächtnis. Ganz ehrlich erklärte die Ex von Ike Turner (✝76), sie wolle als "die Königin des Rock 'n' Roll" in Erinnerung bleiben – und noch darüber hinaus als "eine Frau, die anderen Frauen gezeigt hat, dass es in Ordnung ist, zu ihren eigenen Bedingungen nach Erfolg zu streben." Auf die Frage, ob sie sich vor dem Altern fürchte, versicherte sie zudem: "Das ist das ganze Abenteuer des Lebens, und ich nehme jeden Tag mit dem an, was er bringt."

Nach dem Bekanntwerden von Tinas Tod hatten sich zahlreiche Fans und Wegbegleiter mit rührenden Worten gemeldet. Supermodel Naomi Campbell (53) schrieb im Netz: "Es wird nie eine andere geben. Ich werde meine Zeit mit dir in Ehren halten!" Auch Musikerin Gloria Gaynor und Sportler Magic Johnson (63) gedachten der Verstorbenen mit emotionalen Zeilen.

Getty Images Tina Turner im Palais Omnisports in Paris, 1987

Getty Images Tina Turner, Februar 2007

Getty Images Tina Turner 2010 bei der Paris Fashion Week

