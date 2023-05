Sissi und Ben Melzers Hochzeit: Alle Gäste trugen Schwarz!

Sissi (27) und Ben Melzer feiern ihre Hochzeit mit einem ungewöhnlichen Dresscode! In der vergangenen Woche gaben sich die Influencer gleich zweimal das Jawort: Nach ihrer standesamtlichen Hochzeit schritten sie am Wochenende auf der griechischen Insel Santorini noch mal vor den Traualtar. 36 Gäste nahmen an der romantischen Zeremonie vor der traumhaften Kulisse teil. Aber alle Hochzeitsgäste trugen an Sissi und Bens großem Tag Schwarz!

"In einer weißen Kulisse wie Santorini erwartet jeder einen hellen Dresscode. Wir wollten bewusst Kontrast ins Spiel bringen und mal etwas anderes machen", verrät Ben in seiner Instagram-Story. Von Kopf bis Fuß kleideten sich die Hochzeitsgäste also in Schwarz, inklusive Schuhe und Taschen. "Alle sahen umwerfend aus! Nur Sissi war komplett in Weiß und ich hatte ein weißes Hemd an", führt Ben weiter aus.

Die Gäste der Melzers gingen von der großen Feier auch nicht ohne etwas nach Hause. "Wir haben Liebesbriefe geschrieben! Jeder unsrer Gäste hat einen Brief von uns bekommen, den er während der Zeremonie öffnen und lesen durfte. Kein Auge blieb trocken!", erzählt Ben stolz. In den Texten hätten seine Ehefrau und er ihre Herzen sprechen lassen und ihren Liebsten alles gesagt, was sie loswerden wollten.

Anzeige

Kathrin Krok Ben und Sissi Melzer

Anzeige

Kathrin Krok Ben und Sissi Melzer bei ihrer Hochzeit 2023

Anzeige

Kathrin Krok Ben und Sissi Melzer bei ihrer Hochzeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de