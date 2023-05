Fehlte Herzogin Meghan wegen Fast-Crash bei Gracie Awards?

Darum erschien Herzogin Meghan (41) nicht zu den Gracie Awards! Die ehemalige Schauspielerin setzt sich für verschiedene soziale Projekte ein. Sie hatte sich beispielsweise intensiv mit feministischen Themen in ihrem eigenen Podcast beschäftigt. Für diesen wurde sie mit dem Gracie Award ausgezeichnet. Doch kurz vor der Verleihung kam es fast zu einem Crash mit dem Auto eines Paparazzos. Tauchte Meghan deshalb nicht zu der Veranstaltung auf?

Hello! will den wahren Grund für das Fernbleiben der 41-Jährigen erfahren haben – und dieser habe offenbar nichts mit dem Beinahe-Unfall zu tun! Die Zweifachmama habe wohl von vornherein nie geplant, persönlich an der Veranstaltung teilzunehmen. Sie sei aufgrund einer persönlichen Verpflichtung verhindert gewesen.

Zuletzt wurde die Herzogin bereits mit einem anderen Preis geehrt. Wie Daily Mail berichtete, bekam Meghan den Women of Vision Award für lebenslanges Eintreten für Frauen und Mädchen. Zu dieser Verleihung erschien sie in Begleitung ihres Gatten Prinz Harry (38) und ihrer Mutter Doria. Die Auszeichnung nahm sie dankend entgegen und hielt zudem auch noch eine kleine Rede: "Sie können die Visionärin Ihres eigenen Lebens sein. Sie können einen Weg einschlagen, auf dem Sie das, was Sie in Ihren täglichen Taten des Dienens, der Freundlichkeit, des Eintretens, der Gnade und der Fairness wiederholen."

Getty Images Herzogin Meghan, April 2020

MEGA Herzogin Meghan und Prinz Harry, Mai 2023

Getty Images Herzogin Meghan im Mai 2023 in New York bei den Ms. Foundation Women of Vision Awards

