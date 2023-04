"All die Lügen": Kim Kardashian litt unter Kanye West-Drama

Kim Kardashian (42) hat harte Zeiten hinter sich. Die Reality-TV-Berühmtheit war sechs Jahre mit Kanye West (45) verheiratet, als sie sich 2020 trennten. Doch erst nach einem zweijährigen Rechtsstreit konnten sie sich auf das gemeinsame Sorgerecht für ihre vier Kinder einigen. Die Scheidung im vergangenen November soll eine große Erleichterung für die Unternehmerin gewesen sein. In ihrer Familien-Show The Kardashians zeigt die Vierfachmutter sich von ihrer emotionalsten Seite: So sehr belastete Kim die Scheidung von Kanye!

Im Trailer zur dritten Staffel von "The Kardashians" offenbart sie gegenüber Khloé Kardashian (38): "Mir geht es nicht gut", bevor sie in Tränen ausbricht und ihre Schwester umarmt. "Wir schweigen über all die Lügen zum Wohle meiner Kinder", erklärt sie in einem Einzelinterview. Die übrigen Familienmitglieder scheinen sich währenddessen große Sorgen um sie zu machen. "Ich weiß nicht, wie Kim das alles mit ihrem Ex-Mann aushält", verkündet Kendall Jenner (27).

Im Podcast "Angie Martinez IRL" hatte Kim bereits berichtet, wie schwer die Co-Elternschaft für sie sei. Sie wolle ihre Kinder nicht mit der Negativität, die um ihren Vater herrscht und dem Drama zwischen ihnen konfrontieren. "Weißt du, das ist wirklich schweres, schweres, erwachsenes Zeug. Sie sind noch nicht bereit, damit umzugehen", erklärte sie.

Getty Images Kanye West und Kim Kardashian

Landmark Media Press and Picture / ActionPress Kim Kardashian bei "Keeping up with the Kardashians"

Getty Images Kanye West bei einem Meeting mit Donald Trump

