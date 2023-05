Leiblich und adoptiert: Das sind Tina Turners (†83) Kinder

Das waren Tina Turners (✝83) vier Kinder. Die Musikerin zählt zu den erfolgreichsten Sängerinnen weltweit und verkaufte zeit ihres Lebens über 180 Millionen Tonträger. Am 24. Mai verstarb die US-Amerikanerin jedoch in ihrer Wahlheimat Zürich, wo sie gemeinsam mit ihrem zweiten Ehemann Erwin Bach lebte. Aus früheren Beziehungen hatte Tina in ihrem Leben insgesamt vier Kinder: Das waren Tinas Söhne!

Die "What's Love Got To Do With It"-Interpretin hatte zwei leibliche und zwei adoptierte Söhne. Ihr erster Sohn Craig (✝59) entstammte einer Affäre mit dem Sänger Raymond Hill. Gemeinsam mit ihrem ersten Ehemann Ike Turner (✝76) bekam Tina außerdem einen weiteren Sohn mit dem Namen Ronnie (✝62). Ikes zwei weitere Söhne Ike Jr. und Michael adoptierte Tina später.

Im Jahr 2018 musste Tina einen schrecklichen Verlust durchleben. Ihr erster Sohn Craig nahm sich das Leben. Erst im Dezember 2022 folgte dann der nächste Schock: Ronnie wurde tot aufgefunden. Er verstarb mit nur 62 Jahren an einem metastasierenden Kolonkarzinom, zuvor litt er bereits an Atemproblemen.

Anzeige

Getty Images Tina und Ike Turner 1972

Anzeige

Instagram / afida_turner Tina Turner mit ihrem Sohn Ronnie und dessen Frau Afida

Anzeige

Getty Images Tina Turner, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de