Musiklegende Tina Turner im Alter von 83 Jahren verstorben

Die Musikwelt trauert um Tina Turner. Die Sängerin landete mit Songs wie "What's Love Got To Do With It?", "Proud Mary" oder "The Best" große Hits. In den vergangenen Jahren zog sie sich jedoch aus dem Rampenlicht zurück. Nun wird bekannt: Tina ist im Alter von 83 Jahren in ihrem Haus in der Nähe von Zürich verstorben. "Mit ihrer Musik und ihrer grenzenlosen Lebenslust hat sie Millionen von Fans auf der ganzen Welt verzaubert und die Stars von morgen inspiriert. [...] Tina, wir werden dich sehr vermissen", schreibt ihr Team auf Instagram.

