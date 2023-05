Tina Turner wurde erst vor zwei Jahren Hall-of-Fame-Mitglied

Sie war eine echte Musikikone! Vor wenigen Stunden wurden traurige Neuigkeiten über Tina Turner (✝83) bekannt. Die Sängerin ist in ihrer Wahlheimat Schweiz verstorben. Laut Medienberichten, litt die "We Don’t Need Another Hero"-Interpretin schon länger an einer Krankheit, welche ist bisher nicht bekannt. Vor ihrem Tod wurde Tina jedoch noch in die Hall of Fame aufgenommen – das ist jedoch noch nicht lange her!

Erst am 29. Oktober 2021, also vor knapp zwei Jahren, erhielt sie ihre erste alleinige Würdigung in der "Rock & Roll Hall of Fame". "Wenn sie mir mit 81 Jahren immer noch Auszeichnungen verleihen, muss ich etwas richtig machen", freute Tina sich damals, wie Ultimate Classic Rock berichtet. Damit ist sie eine von nur drei Frauen, die zweimal aufgenommen wurde. Ihre erste Auszeichnung hatte sie mit ihrem damaligen Ehemann als "Ike & Tina Turner" erhalten.

Die Beziehung der beiden war allerdings weniger harmonisch verlaufen. Der Musikproduzent hatte die Musikerin 1958 unter seine Fittiche genommen und ihr zu ihrem Erfolg verholfen. Vier Jahre später hatten die beiden dann geheiratet – was sie wohl bereut hatte. "Am Anfang war Ike Turner (✝76) der Star. Und ich war Aschenputtel. Und für Tina blieb nichts übrig", hatte sie im Gespräch mit dpa erklärt. "Manchmal stand ich auf der Bühne und hatte unvorstellbare Schmerzen", hatte das Gesangstalent weiter ausgeführt.

Getty Images Tina Turner, Februar 2007

Getty Images Tina Turner, Grammys 2008

ALL ACTION/ Action Press Tina und Ike Turner 1969

